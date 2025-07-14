МЭР хочет изменить условия выкупа российских компаний иностранцами

Минэкономразвития подготовило проект поправок к законопроекту об условиях обратного выкупа российских компаний иностранными инвесторами, с копией документа ознакомился Forbes.

Законопроект поступил в парламент еще в 2020 году по инициативе депутатов, в первом чтении был рассмотрен в 2021 году, во втором — только в мае 2025 года. По задумке авторов документа, покупатель иностранного актива в России может отказаться от опциона по обратному выкупу, даже если соответствующее условие было предусмотрено в договоре с продавцом.

Основанием для отказа может стать связь иностранного инвестора с «недружественной юрисдикцией», совершение сделки после 24 февраля 2022 года, установление цены опциона ниже рыночной, соблюдение требований о надлежащем исполнении российской компанией обязательств перед сотрудниками и кредиторами. С момента продажи актива должно пройти не менее двух лет. Важно, чтобы все эти условия соблюдались одновременно.

Минэк хочет изменить этот механизм. Во-первых, ведомство предлагает оформлять отказ российской компании от опциона в виде судебного требования, направленного в Арбитражный суд Московской области. Даже если соглашением между покупателем и продавцом компании было предусмотрено условие о разрешении спора в иностранной юрисдикции, судебное требование об отказе от исполнения опциона все равно направляется в российский суд.

Во-вторых, Минэк предлагает расширить список оснований, при одновременном соблюдении которых можно отказаться от опциона, — с пяти до восьми. Новыми условиями станут: публичное заявление иностранного инвестора о прекращении своей деятельности по политическим мотивам и действия, направленные на прекращении работы компании в России.

К последним, в свою очередь, относятся отказ или уклонение иностранного инвестора от исполнения обязанностей акционера, либо угроза таких действий, и создание препятствий для управления компанией российским менеджментом.

Ведомство также предлагает ввести корреляцию между тяжестью подобных действий зарубежного инвестора и размером компенсации, на которую он может рассчитывать в случае отказа от исполнения опциона со стороны нового владельца. За выплатой иностранная компания может обратиться в течение года после вступления судебного решения в силу.

Уточняется, что в новой версии законопроекта также может появиться пункт, согласно которому указом президента в закон могут вноситься дополнительные условия, при которых иностранный инвестор рискует потерять право на обратный выкуп компании в России.

Ранее предприниматели из объединения «Деловая Россия» представили президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по возвращению иностранных компаний в страну. Глава объединения Александр Репик отмечал, что некоторые зарубежные фирмы продолжили работать в России — к ним он предложил относиться как к «почти своим».

Для тех, кто уходил «с уважением» и передал активы российским инвесторам, сохранив возможность возвращения, Репик предложил модель совместных предприятий, а с тех, кто при уходе нарушил обязательства перед контрагентами или клиентами, нужно сначала взыскать убытки и получить компенсацию. Закрыть «вход» он предложил для компаний, которые выступали с антироссийской риторикой или поддерживали ВСУ.