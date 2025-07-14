Американские фонды взяли под контроль зерновой терминал Одессы

Фонды из США Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал «Олимпекс». Об этом сообщает британская газета Financial Times.

© Газета.Ru

Отмечается, что партнер ACP Джон Паттон изъявил желание снова запустить терминал «в какой-то момент летом». Он не исключил, что это также может произойти в начале осени 2025 года.

По данным FT, терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен.

В январе 2023 года Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном. Таким образом Высокий суд Англии удовлетворил иск от кредиторов GNT Group — американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners и Argentem Creek Partners.

По данным УНИАН, стоимость активов оценивается в $118 млн.