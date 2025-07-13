Суд обязал UniCredit уйти из России

Итальянский суд постановил, что банк UniCredit может приступить к процессу приобретения Banco BPM, но лишь при условии ухода с российского рынка. Об этом следует из постановления суда.

«В нем сказано, что требование правительства Италии об уходе UniCredit из России „абсолютно законно“ и „не может быть сомнений в его правомерности“», — говорится в постановлении. Выдержки из него публикует ТАСС.

В беседе с агентством Bloomberg представитель UniCredit отметил, что руководство банка осуществляет постоянный мониторинг складывающейся ситуации и при необходимости примет соответствующие меры. В то же время анонимный чиновник из Рима обратил внимание на то, что судебное постановление подтверждает правомерность и структуру вынесенных распоряжений, особенно в части обязательства UniCredit реализовать свои российские активы в течение установленного девятимесячного срока.

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В ноябре прошлого года UniCredit направил заявку на приобретение Banco BPM. В апреле этого года правительство Италии выдвинуло ряд требований, необходимых для одобрения сделки. Однако, по информации Bloomberg, европейские регуляторы отметили, что вмешательство итальянского правительства в процесс покупки не является законным, поскольку регулировать подобные сделки, согласно законодательству ЕС, уполномочен исключительно Брюссель.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия разрешила итальянскому банку UniCredit приобрести Banco BPM без глубокого контроля. После этого акции обеих организаций выросли в цене. Сделка была оценена в 10,1 млрд евро, пишет «Царьград».