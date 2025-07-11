Суд потребовал от МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, обязавшую оператора связи МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода после повышения цен на услуги связи на 8% для более 30 млн абонентов.

Об этом сообщили в антимонопольной службе.

"Арбитраж поддержал решение, предписание и изъятие незаконно полученного дохода в размере 3 млрд рублей для МТС. ПАО "МТС" пыталось оспорить решение и предписание, однако суд поддержал позицию ведомства", - сказали в службе.

В МТС ТАСС сообщили, что намерены дождаться мотивировочной части решения суда. После этого оператор будет принимать решения о дальнейших действиях.

В октябре 2024 года ФАС объявила, что МТС должна снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи. По данным службы, в апреле - мае 2024 года МТС повысила в среднем на 8% стоимость услуг сотовой связи для более 30 млн абонентов. Но повышение являлось экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей. В связи с этим служба обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода. Эта мера при таком правонарушении была применена впервые.