Японская компания возобновила активность в России

Японская Makita, сократившая поставки своей продукции в Россию после февраля 2022 года, начала увеличивать их ввоз в страну. К осени компания намерена восстановить часть выбывшего ассортимента, сообщает «Коммерсант».

Официально Makita не покидала российский рынок, но из-за проблем с логистикой снизила импорт, сократив в итоге свою долю в РФ с 20% до 1,5%. По данным источника издания, с лета 2024 года продукция Makita на российский рынок поступает по параллельному импорту.

К октябрю Makita намерена восстановить часть выбывшего ассортимента за счет прямых поставок. Производитель уже восстановил активность в соцсетях. Кроме того, компания создала онлайн-витрину своей продукции на Ozon.

Эксперты считают, что вернуть себе прежнее положение на рынке компании будет не просто. Для этого ей придется возобновить гарантийное обслуживание, официальные поставки и инвестиции в маркетинговую поддержку. Кроме того, производителю придется выдержать большую конкуренцию.

Ранее сообщалось, что в начале июня число покупок стройматериалов и товаров для ремонта в России выросло на 18% относительно аналогичного периода 2024 года. Обороты магазинов для ремонта стали на 19% выше, средний чек снизился на 7%, до 16,8 тыс. руб.