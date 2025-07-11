Спрос на валюту у компаний в России достиг годового минимума

В июне внутренний спрос на валюту со стороны компаний в России достиг минимума с июля 2024 года, констатировал Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков». Корпоративные клиенты банков в июне купили чуть меньше валюты, чем в мае — 1,6 трлн рублей.

По итогам мая ЦБ признавал, что спрос на валюту упал до минимального на биржевом и внебиржевом рынках достиг минимума с момента прекращения части валютных торгов на Московской бирже.

Российская валюта укрепляется семь месяцев подряд — с декабря 2024 года. Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему является привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях высокой ключевой ставки. Причем регулятор отмечает, что волатильность на валютном рынке снижается, несмотря на тревожный геополитический фон.

К концу июня курс доллара США снизился на 0,2%, до 78,47 рублей, юаня – вырос до 10,94 рубля (+0,5%).

Население в июне продолжало покупать валюту как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Однако объем таких нетто-покупок вновь сократился сократился за месяц на 32% до 77,9 млрд рублей.

Покупки валюты как со стороны компани, так и со стороны населения по сравнению с июнем 2024 года упали вдвое.

Пятый месяц подряд уменьшаются спреды на покупку-продажу наличной иностранной валюты. С мая по июнь в среднем по операциям с долларом они снизились с с 2,69 до 2,59 рублей, по операциям с евро — с с 2,92 до 2,79 рублей.

Экспортеры продают всю вырученную валюту

По итогам июня крупнейшие экспортеры (в выборку входит 29 групп) продали иностранной валюты на 3% больше в сравнении с результатами мая, следует из материалов ЦБ. Объем таких продаж составил $7,5 млрд. В обзоре ЦБ говорится, что сокращение было связано со снижением цен на нефть марки Urals. Центробанк не стал раскрывать размер среднедневных продаж, в мае они составляли $455 млн.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле достигло отметки в 100%, увеличившись на 20 п.п. относительно января 2025 года. Выше он был в декабре и тогда составлял 102%.