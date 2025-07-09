Операционный директор Apple покидает компанию

Операционный директор Apple Джефф Уильямс уходит на пенсию. Его место займет Сабих Хан, который с 2019 года занимал должность старшего вице-президента по операциям, сообщается в пресс-релизе компании.

Джефф Уильямс работал в Apple с 1998 года на различных позициях. С 2015 года он отвечал за глобальные операции, клиентскую поддержку, разработку Apple Watch и медицинские инициативы. С 2023 года руководил командой дизайнеров.

До конца года он продолжит курировать дизайн и разработку Apple Watch, а затем полностью уйдет из компании. После этого команда дизайнеров будет подчиняться непосредственно Тиму Куку.

Сабих Хан, также проработавший в Apple более 30 лет, будет постепенно переходить к обязанностям операционного директора.

Ранее стало известно, что из Apple ушел руководитель отдела развития моделей ИИ. Руоминга Панга переманила Meta (признана экстремисткой и запрещена в России), в компании он возглавит подразделение по разработке ИИ.