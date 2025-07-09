В России резко вырос объем продаж просроченных долгов

В первом полугодии 2025 года объем сделок по продаже просроченных долгов на российском рынке значительно увеличился. По данным исследования «Первого клиентского бюро» и сервиса ID Collect, объем закрытых сделок составил 142,7 млрд рублей, что на 30,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Ведомости».

Однако на фоне роста сделок наблюдается необычная ситуация: несмотря на увеличение объемов, цены на долговые портфели начали снижаться. Как отмечает Павел Михмель, управляющий директор ПКБ, этот тренд отличается от ожидаемой динамики, когда рост объемов должен был бы сопровождаться повышением цен. По данным исследования, в первом квартале 2025 года средняя цена долговых портфелей составила 6,6% от суммы основного долга, но во втором квартале она снизилась до 4,73%.

Эти тенденции подтверждаются данными с электронной торговой площадки «Рынок долгов», где цена за долги в первом полугодии была на 34% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Причины снижения цен на долги, по мнению экспертов, кроются в высоких ставках, которые увеличивают стоимость фондирования для покупателей долговых портфелей. Доступ к банковским кредитам и рынку ценных бумаг сегодня ограничен для большинства компаний, что делает рынок более концентрированным и сдерживает рост цен.

Кроме того, на рынок также влияют новые сегменты, такие как долги банкротов, и регуляторные изменения, указывает Евгения Уткина, заместитель генерального директора АБК.

В то же время, на рынке агентского взыскания был зафиксирован рекордный рост объемов. В первом квартале 2025 года банки и МФО передали коллекторам 13,3 млн долгов на сумму 333 млрд рублей, что на 66% больше по количеству и на 30,6% больше по объему по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Основной причиной роста является ускоренная передача долгов коллекторам сразу после возникновения просрочки. Средний срок передаваемых долгов в сегменте банковской просрочки снизился с 97 до 90 дней, а в МФО — с 70 до 63 дней.

В результате увеличения доли МФО на рынке, их объемы переданных долгов за первый квартал 2025 года составили 36%, в то время как банки снизили свою долю до 56%.