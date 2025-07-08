В РЖД захотели брать плату за неотправленные грузы

ОАО «Российские железные дороги» выступают за внедрение принципа «вези или плати» в контрактах на перевозку грузов, чтобы получать средства даже в том случае, когда заявка отменяется. Об этом говорится в материале компании на сайте газеты «Гудок».

Проблема стала особенно актуальной в последнее время, так как все чаще отправитель отказывается от перевозки в последний момент, когда найти нового клиента уже невозможно.

За полгода таким образом не было перевезено 127,2 миллиона тонн грузов, в том числе 34,9 миллиона тонн угля и 28,8 миллиона тонн нефтепродуктов. Упущенные доходы РЖД оценивает в 200 миллиардов рублей, если исходить из средней ставки в 2025 году, равной 1569 рублей. К понесенным потерям можно добавить и не использованные по назначению тяговые, инфраструктурные и человеческие ресурсы, что неизбежно сокращает объем перевозок.

В РЖД ссылаются на зарубежный опыт, в частности, в Германии и США, где грузоотправители обязаны оплатить минимальные объемы и компенсировать ущерб, если отправление окажется ниже.

В России, добавили в пресс-службе монополиста, такая инновация повысит эффективность использования существующих и создаваемых мощностей железнодорожной инфраструктуры, а также предоставит средства для инвестиций и строительства новой инфраструктуры. Ведь сейчас РЖД несут ответственность перед государством, банками, отправителями грузов и собственным коллективом, но не имеют гарантий по поводу доходов и испытывают сложности с составлением планов.

Ранее замгендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что строительство третьего этапа Восточного полигона (включает Трассибирскую и Байкало-Амурскую магистрали) придется перенести на год или два, потому что пока на работы не хватает денег.