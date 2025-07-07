Российские авиакомпании отменили почти 500 рейсов за два дня

С 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

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Уточняется, что на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов. Кроме этого, было оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, а в гостиницах размещено 94 тыс. человек. Количество предоставленных ваучеров на напитки - 199 тыс., на питание - 155 тыс.

На данный момент все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.

Минтранс России и Росавиация контролируют работу отечественного воздушного транспорта. Указывается, что ситуация полностью управляема и нормализуется.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержаны более 100 рейсов. До конца дня планируется стабилизировать расписание.