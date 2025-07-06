Крупным банкам России резко ужесточат наказание за обман своих клиентов

Депутаты предложили существенно повысить штрафы банкам за нарушение прав потребителей. Сейчас они не превышают 10 млн руб., что для крупных игроков рынка является несущественной суммой. В будущем верхняя граница штрафов сможет доходить до сотен миллионов и даже нескольких миллиардов рублей, рассказали "РГ" участники рынка.

Депутаты предлагают связать размер штрафа с объемом собственного капитала банка, а не с уставным, что многократно повышает потенциальные выплаты. При таком подходе штрафы способны вырасти в десятки раз.

Сейчас за нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере защиты прав потребителей размер штрафа составляет до 0,1% размера уставного капитала банка и не более 1 млн руб. А за неисполнение предписаний - до 1% размера уставного капитала кредитной организации, но не более 10 млн руб. Законопроект же предполагает повышение штрафа до 0,1% размера собственных средств банка (не менее 100 тыс. руб.) и до 1% размера собственных средств (не менее 1 млн руб.) за неисполнение предписаний.

"Рассчитываю, что примем этот законопроект в осеннюю сессию, соответственно, заработать новые правила могут уже со следующего года", - рассказал "Российской газете" глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Нынешний размер штрафов не сильно мотивирует банки "играть по правилам". Более того, рынок уже перестроил свои стратегии и закладывает вероятные штрафы в свои риски, рассказала "РГ" руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. И добавила: "Поскольку штрафы существенно ниже той прибыли, что получают банки, практикуя недобросовестное информирование и игнорируя федеральные законы и нормативные акты Банка России, они продолжают вводить клиентов в заблуждение и нарушать их права, "забывая" о требованиях".

Сейчас банки штрафуют на миллионы рублей за обман россиян, но чтобы снизить число нарушений, надо начать штрафовать на миллиарды.

В 2024 году жалобы на навязывание платных услуг снизились почти вдвое. Проблема стала менее острой, но остается актуальной, как и нарушения в рекламе финансовых продуктов.

"Чего нам не хватает? Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать. Конечно, ключевой для нас является работа с культурой банков, но усиление материальной ответственности - это сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения", - отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле 2025-го.

Как отмечается в законопроекте, фактически размеры штрафов будут определяться по принципу соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений с учетом характера нарушения, в том числе "с учетом количества совершенных операций и сделок, заключенных договоров об оказании финансовых услуг".

Повышение штрафов, по мнению Лазаревой, - это практически вынужденная и вполне оправданная мера.

"Если участники рынка не хотят работать с клиентом в соответствии с законом, нормативными актами и клиентоориентированным подходом, на котором настаивают регуляторы, а хотят лишь зарабатывать, то пусть платят", - рассказала она.

Безответственный подход, по ее словам, порождает рост закредитованности и снижение покупательской способности населения.

"По нашим исследованиям и мониторингам, более 60% потребителей не имеют культуры изучения и перепроверки данных, содержащихся в договоре. Клиент подписывает документ, доверяя сотрудникам банка", - добавила Лазарева.

Чтобы штраф стал по-настоящему действенным "орудием" в банковской сфере, его размер должен быть сопоставим с выгодой, которую получает банк от неправомерных действий, согласна доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда кредитные организации манипулируют с процентными ставками, занимаются мисселингом и навязывают услуги, - отмечает эксперт. - Причем в некоторых банках это поставлено на поток, и число нарушений идет на сотни и тысячи, а штраф имеет верхнюю планку в 1 млн рублей, если заплатить его вовремя".

Как отмечает Анатолий Аксаков, при проведении проверки в деятельности одного банка было выявлено 22 тыс. случаев неправильного расчета полной стоимости кредита (ПСК). В другом случае - более 1 тыс. договоров, в которых ПСК превышает предельный размер. И таких случаев немало, но во всех был наложен штраф только в размере 1 млн руб.

Банки штрафуют во всем мире, говорит Белянчикова. Международное исследование более 7 тыс. случаев штрафования 126 крупных банков из 45 юрисдикций показало, что средняя величина штрафа составила 36,3 млн долл., но это как раз чуть менее 0,1% от капитала средней попавшей в выборку кредитной организации.

Предлагаемая норма носит, скорее, профилактический характер. Значительная часть замечаний банков к законопроекту будет касаться недостаточной детализации применения, полагает председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

"Мы с самого начала говорили о том, что необходимо очень аккуратно, более выборочно применять такую санкцию. Сейчас получается, что практически к любому нарушению ключевых статей ее можно применить в таком совершенно ни с чем не сопоставимом размере, - отмечает эксперт. - Единственный прецедент, который предусматривает подобный штраф, - это ответственность по антиотмывочному 115-ФЗ, в такой гиперчувствительной сфере. И там он практически не применяется, эта мера остается "спящей". То есть за все время ее действия как минимум лет пять в публичном поле такие штрафы не фигурировали ни разу".

Нарушение прав потребителей совершенно не сопоставимо с нарушением в сфере отмывания преступных доходов, полагает Емелин. Размер штрафа должен быть кратно ниже. У НСФР были более детальные предложения, чтобы все-таки было заранее понятно, где та грань, пересечение которой запускает эту очень жесткую процедуру с точки зрения суммы штрафа.

Самое жестокое наказание, по словам Андрея Емелина, должно принять абсолютно понятный состав правонарушения.

"Это нужно для того, чтобы потом нарушитель не мог сказать, что "даже не представлял", что за это его собираются так наказать", - добавил эксперт.

Теперь, прогнозирует глава НСФР, начнется широкое обсуждение новых правил и участники рынка рассчитывают на конструктивный диалог.