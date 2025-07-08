Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти компаний из Китая. Соответствующий документ опубликован на его сайте.

В списке приводятся названия пяти юридических лиц, зарегистрированных в КНР. Ограничения вводятся сроком на десять лет. Они включают блокирование активов, запрет на проведение торговых операций и вывод активов с Украины, отзыв лицензий, в частности, разрешений на пользование недрами и т.д.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан и компаний других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.