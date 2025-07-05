Уволенным сотрудникам Microsoft посоветовали найти работу с помощью нейросетей

Исполнительный продюсер Xbox Game Studios Мэтт Тернбулл вскоре после объявления об увольнении около 9 тыс. сотрудников Microsoft предложил им использовать нейросети, чтобы пережить потерю работы. Об этом сообщает портал DTF.

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В своей публикации Тернбулл выразил сочувствие коллегам и предложил использовать инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Microsoft Copilot, чтобы снизить эмоциональное и когнитивное напряжение, связанное с потерей работы. Он также привел примеры полезных промптов, включая генерацию адаптированных версий резюме и планов по поиску новой должности.

Тернбулл отметил, что ИИ не заменяет человеческий опыт, но может выступать в роли вспомогательного инструмента в трудный период. Однако спустя несколько часов после публикации продюсер удалил пост.

Публикация вызвала критику со стороны представителей игровой индустрии. Некоторые из них сочли неуместным говорить об использовании ИИ как способе восстановления после увольнений, особенно учитывая, что Microsoft активно развивает соответствующие технологии, параллельно оптимизируя персонал.