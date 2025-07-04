СПБ Биржа приостановила прием заявок по акциям ЮГК

СПБ Биржа приостановила подачу заявок на сделки с акциями ЮГК, следует из сообщения торговой площадки.

"С 12:39 мск 4 июля 2025 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов", - говорится в сообщении.

Ранее Московская биржа приостановила торги акциями ЮГК, решение принято на основании предписания Банка России.