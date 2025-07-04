Техномагнат, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск внес более 250 миллионов долларов в поддержку кампании по избранию Дональда Трампа. Однако «Большой, красивый законопроект» главы США, может нанести Tesla огромный финансовый ущерб, исчисляемый миллиардами долларов, сообщает Financial Times.

Речь идет о президентской инициативе, отменяющей экологические субсидии. Они составляют крупную долю прибыли компании Маска. Без дохода в размере 595 миллионов долларов, полученного в первом квартале 2025 года, компания Tesla столкнулась бы с убытками. Однако благодаря этому доходу чистая прибыль компании составила 409 миллионов долларов.

Законопроект был принят конгрессом вечером 3 июля. Документ едва прошел через палату представителей (218 голосов против 214) и сенат (51 голос против 50). Илон Маск заявил, что после принятия законопроекта он создаст новую политическую партию в США. По его словам, она будет соперничать с Республиканской партией.

Маск неожиданно высказался о Трампе

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила что церемония подписания законопроекта президентом Дональдом Трампом состоится в 17:00 вечера 4 июля.