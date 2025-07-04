Московская биржа приостановила торги акциями «Южуралзолота»

Московская биржа сообщила о приостановке торгов акциями «Южуралзолота» (ЮГК) после получения предписания Банка России. Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов.

В Центробанке заявили , что не слышали о прямой угрозе акциям ЮГК, которыми владеют миноритарные акционеры.

Утром 3 июля стало известно, что Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства доли «Южуралзолота», принадлежащей мажоритарному акционеру Константину Струкову. На этом фоне котировки акций компании рухнули более чем на 17%. Заседание по иску состоится 8 июля, суд уже принял по нему обеспечительные меры.

Подобная ситуация уже возникала с Соликамским магниевым заводом (СМЗ). В мае 2025 года Арбитражный апелляционный суд в Перми принял решение, что инвесторы, покупавшие акции СМЗ на бирже, остаются их владельцами, и их бумаги не должны изыматься в рамках деприватизации предприятия. Для миноритариев разбирательство началось в августе 2022 года, когда Генпрокуратура впервые заявила требование об изъятии акций у мелких акционеров.