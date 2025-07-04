ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в РФ компании "Руссоль" о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России выдала предупреждение ООО "Руссоль" о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путем разработки торговой политики по реализации пищевой соли", - говорится в сообщении.

Служба установила, что в 2024 году организация занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли.

"ООО "Руссоль" отказалось поставить товар ООО "Сольторг" и ООО "Главснаб" при наличии экономической и технологической возможности. Также производитель не оповестил ООО "Сольторг" о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие", - сообщили в ведомстве.

ФАС отметила, что такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением закона о защите конкуренции.

В службе указали, что документ о торговой политике "Руссоли" должен содержать порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, обеспечивающий недискриминационный доступ участников рынка к социально значимому товару. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, в торговой политике должны быть закреплены принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен.