«Авито» и Альфа-Банк объявили о стратегическом партнерстве, впервые в мировой практике предложив кешбэк 10% за покупки у частных продавцов.

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С 3 июля пользователи могут получать вознаграждение при оплате картой Альфа-Банка товаров с «Авито Доставкой».

«Потребители приходят на "Авито" за выбором — между ресейл и новым, частным продавцом и профессиональным магазином, возможностью что-то уточнить, поторговаться, сделать индивидуальный заказ. Каждый месяц пользователи совершают миллионы заказов через "Авито Доставку", так, за это первое полугодие число заказов в сервисе выросло более чем на 40% год к году. Мы последовательно развиваем интеграции с крупнейшими участниками рынка. Ранее мы уже запустили возможность покупок на платформе через кредит и рассрочку, благодаря чему пользователи смогли увеличить средний чек в пять раз. А теперь появится и возможность получить кэшбэк за такие покупки, что является уникальной инициативой, которую мы внедряем совместно с Альфа-Банком. А партнерство в сфере рекламных инструментов, в том числе внутри наших платформ, поможет повысить видимость нововведений», — сказал старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

Для получения бонуса нужно выбрать товар с доставкой и оплатить его картой Альфа-Банка.

«Это не просто сотрудничество, а технологическая синергия двух мощных брендов. Мы создаём уникальный и безопасный пользовательский опыт в сфере ecom, объединяя наши технологии, рекламные ресурсы и эксклюзивные предложения. Мы видим потенциал большого роста в нашем кросс-партнерстве — в том числе, мультипликативный эффект для клиентской базы и лояльности. Использование карт Альфа-Банка для оплаты на "Авито", по нашим прогнозам, охватит в 1,5 раза больше клиентов, а средний чек по транзакциям вырастет в 2 раза. Это станет стимулом для более частого использования продуктов банка и повысит лояльность аудитории», — отметил заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков.

В рамках сотрудничества банк также запустит рекламную кампанию на площадке «Авито», где алгоритмы сервиса будут показывать предложение наиболее заинтересованной аудитории. Партнерство объединяет возможности финтеха и e-commerce, создавая новые преимущества для миллионов пользователей по всей стране.