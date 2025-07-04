Крупные концерны из ФРГ потребовали изменить экономическую политику ЕС, заявив о своих требованиях на встрече с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Bild.

«Руководители выразили там своё недовольство, требуя полной «смены курса» экономической политики ЕС», — указано в публикации.

В качестве примера приводится недовольство представителей концернов проблемой американских пошлин, излишним вниманием к защите климата, бюрократией.

Ситуация в Германии, где, по имеющимся данным, планируются сокращения до 37,7 тыс. сотрудников промышленности, вызвана в том числе тем, что политики вмешались в бизнес, считает политолог Сергей Маркелов.