В Сбере назвали минусы роста регулирования на финрынке

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев выступил на сессии «Национальная цифровая инфраструктура на финрынке: как найти оптимальную модель сотрудничества государства и бизнеса» на Финансовом конгрессе Банка России.

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Кирилл Царев отметил, что роль государства с точки зрения сохранения финансового суверенитета страны очень важна. Оно также должно задавать некие стандарты и векторы развития финрынка. В остальном же необходимо соблюдать баланс в регулировании и соблюдении принципа равноудаленности, чтобы сохранить инновационность и один из лучших финтехов в мире. Он подчеркнул, что сейчас на рынке присутствует и конкуренция, и сотрудничество.

«Тот, кто создает новую технологию, несет большие риски (далеко не все технологии взлетают) и делает большие инвестиции. Если инновация успешная, у него возникает преимущество перед конкурентами. Понемногу технология начинает появляться и у других игроков. Когда она есть у каждого на рынке, начинается битва за цену. Потребитель от этого только выигрывает. Дальше кто-то начинает искать новую технологию. Важно поддерживать этот процесс: с одной стороны, создавать почву, чтобы возникали новые сервисы, а с другой стороны — способствовать, чтобы они появились у всех участников», — отметил он.

Чем больше регулирования — тем меньше инноваций, заметил Кирилл Царев. Поэтому важно избежать зарегулированности, чтобы у всех игроков рынка сохранялись стимулы не только совершенствовать существующие технологии, но и создавать новые.

«Если все зарегулируем, то через 5 -10 лет не будем рассказывать ни про какие инновации, а будем обсуждать, насколько успешно смогли освоить старые. По поводу новых технологий, я согласен с тем, что будет развиваться искусственный интеллект и персонализации. Но и тут я возвращаюсь к вопросу регулирования. Напомню, что также обсуждается вопрос регулирования рекомендательных систем. У нас очень много разных документов, которые направлены на защиту чего-то. С одной стороны — это важно, но с другой - важно находить баланс. Не найдем баланс - получим крен в какую-то из сторон», — резюмировал он.

Сессию модерировала Зульфия Кахруманова, заместитель председателя Банка России. В дискуссии приняли участие председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ Анатолий Аксаков, генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, заместитель председателя правления Россельхозбанка Екатерина Елманова, вице-президент ПСБ Сергей Матвеев и директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова.