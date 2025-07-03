«Норникель» ожидает дефицит на рынке платины

Мировые рынки платины и палладия без учета инвестиционного спроса будут номинально сбалансированными в 2025-2026 годах. С учетом инвестиционного спроса "Норникель" прогнозирует дефицит на рынке платины в 0,2 млн унций в 2025 году, увеличивающийся до 0,3 млн унций в 2026 году. Это следует из подготовленного компанией обзора рынка металлов.

При этом в случае палладия инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на баланс рынка, поэтому "Норникель" ожидает сбалансированную ситуацию в 2025-2026 годах.

Компания отмечает, что в долгосрочной перспективе спрос на металлы платиновой группы (МПГ) будет поддерживаться не только традиционными отраслями - такими, как автопром, ювелирное и химическое производство, но и растущим числом новых применений. Среди них технологии, связанные с водородом (топливные элементы и электролизеры), а также передовые каталитические системы на основе цветных металлов, легированных МПГ. Дополнительное расширение использования МПГ "Норникель" ожидает в стекольной промышленности, особенно в производстве стекловолокна, и в секторе электроники.

В компании добавили, что прорыв ценового диапазона произошел в середине мая, когда цены на платину и, в меньшей степени, на палладий резко выросли из-за увеличения импорта платины в Китай, где производители ювелирных изделий использовали платиновые украшения как альтернативу золоту, которое достигло рекордных ценовых уровней. Кроме того, американские инвесторы, обеспокоенные возможным введением пошлин на МПГ, активизировали закупки и нарастили импорт металлов платиновой группы.

Ситуация в отраслях, связанных с МПГ

"Норникель" в обзоре отмечает, что мировое производство и продажи автомобилей продолжают расти в 2025 году. Ожидается, что в 2025 году будет произведено 92 млн легковых автомобилей, что на 1% больше, чем в 2024 году, что свидетельствует о постепенном восстановлении к допандемийному уровню. Эту тенденцию подтверждает рост продаж на 5% в годовом выражении за пять месяцев 2025 года.

В то же время производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (включая гибриды) сократится примерно на 3%. до 76 млн единиц из-за замедляющейся, но продолжающейся электрификации.

"В результате ожидается снижение спроса на палладий и платину в автопроме на 3% и 7% соответственно - до 7,5 млн унций и 2,7 млн унций в 2025 году", - говорится в обзоре "Норникеля".

Там также отмечается, что ювелирный сектор остается наиболее быстрорастущей областью спроса на платину, но пока не ясно, перерастет ли недавний всплеск импорта платины в долгосрочную тенденцию. При этом спрос на МПГ в других промышленных сферах демонстрирует устойчивый рост.

"Потребление в электронике стимулируется быстрым развитием полупроводников и продолжающимся расширением инфраструктуры центров обработки данных, ориентированных на ИИ, а химическая промышленность наращивает потребление благодаря увеличению производства пропилена, пироксена и очищенной терефталевой кислоты, синтез которых требует катализаторов с МПГ. Тем не менее, из-за слабой динамики в основном потребляющем секторе (автомобильной промышленности), ожидается сокращение общего спроса на палладий и платину в 2025 году на 2% и 1% соответственно - до 9,1 млн унций и 7,1 млн унций", - пишет компания.

Однако прогноз на 2026 год указывает на признаки восстановления спроса на оба металла, уточнили в "Норникеле".