Тысячи сотрудников Microsoft потеряют работу из-за ИИ

Лера Букина

Компания Microsoft приняла решение сократить штат на 9 тысяч сотрудников в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Теперь многие задачи, которые ранее выполняли люди, будут автоматизированы. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свой источник.

Тысячи сотрудников Microsoft потеряют работу из-за ИИ
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Отмечается, что сокращение может оказаться самым значительным за все время. Компания планирует уволить 4% сотрудников, говорится в материале.

По словам собеседника канала, корпорация продолжает организационные изменения, которые необходимы для того, чтобы компания могла добиться успеха на динамичном рынке.

Руководство Microsoft уже провело несколько масштабных увольнений. В мае 2025 года было сокращено 6000 сотрудников, а в январе — 2000. По информации от источника, близкого к компании, сокращения в основном коснулись руководителей среднего звена. По состоянию на лето 2024 года в Microsoft работало 228 000 человек.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что американские компании уменьшают количество новых сотрудников в связи с торговой войной, вызванной введением пошлин по инициативе президента США Дональда Трампа. Крупные компании начинают использовать новую стратегию: они сокращают штат или вообще не нанимают новых работников. В частности, замедляет процесс найма сотрудников инвестиционный холдинг T. Rowe Price. Авиакомпания JetBlue сокращает набор «второстепенного» персонала.