Тысячи сотрудников Microsoft потеряют работу из-за ИИ

Компания Microsoft приняла решение сократить штат на 9 тысяч сотрудников в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Теперь многие задачи, которые ранее выполняли люди, будут автоматизированы. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что сокращение может оказаться самым значительным за все время. Компания планирует уволить 4% сотрудников, говорится в материале.

По словам собеседника канала, корпорация продолжает организационные изменения, которые необходимы для того, чтобы компания могла добиться успеха на динамичном рынке.

Руководство Microsoft уже провело несколько масштабных увольнений. В мае 2025 года было сокращено 6000 сотрудников, а в январе — 2000. По информации от источника, близкого к компании, сокращения в основном коснулись руководителей среднего звена. По состоянию на лето 2024 года в Microsoft работало 228 000 человек.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что американские компании уменьшают количество новых сотрудников в связи с торговой войной, вызванной введением пошлин по инициативе президента США Дональда Трампа. Крупные компании начинают использовать новую стратегию: они сокращают штат или вообще не нанимают новых работников. В частности, замедляет процесс найма сотрудников инвестиционный холдинг T. Rowe Price. Авиакомпания JetBlue сокращает набор «второстепенного» персонала.