Бизнес в России задолжал более 350 миллиардов рублей

Задолженность российских компаний по страховым взносам — отчислениям на пенсии и медобслуживание работников — достигла 352 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на материалы Счетной палаты сообщает газета «Известия».

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С января по март долги бизнеса в этой сфере выросли на 22 процента. Как предполагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, основная часть недоимки пришлась на сферы с высокой долей теневой занятости — строительство, торговлю и услуги.

Причиной роста задолженностей в угольной промышленности могли стать падение спроса, санкции и логистические ограничения, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Также проблемы могли возникнуть в отрасли туризма, например, в Краснодарском крае и Крыму из-за разлива мазута в 2024 году.

Долги по страховым взносам растут прежде всего из-за ухудшения финансового положения предпринимателей на фоне высоких ставок, особенно в малом и среднем бизнесе, отметил Чернов. Там оборотные средства в первую очередь идут на текущие расходы: зарплаты, аренду, закупки, но не на страховые отчисления.

«Рост задолженности может быть связан с тем, что, пытаясь сократить затраты на производство, предприятия уменьшают численность персонала. В том числе за счет привлечения работников на стороне и передачи части функций и бизнес-процессов на аутсорсинг. Такие формы занятости часто оформляются не напрямую через штат, а через сторонние компании, которые не всегда вовремя или в полном объеме уплачивают страховые взносы», — заявила Долженкова.

Замглавы Министерства энергетики РФ Дмитрий Исламов отметил, что ведомство подготовило ряд положений, которые помогут стабилизировать финансовое состояние отечественных предприятий и экспортеров. В частности, рассматривают вариант продления отсрочки по налогам и страховым взносам для наиболее пострадавших отечественных угольных компаний. Нынешние сроки подойдут к концу 1 декабря 2025 года.