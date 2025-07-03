В ЦБ прокомментировали ситуацию с акциями «Южуралзолота»

Центробанк не слышал о прямой угрозе акциям «Южуралзолота» (ЮГК), которыми владеют миноритарные акционеры. Об этом в кулуарах Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге рассказал первый зампред регулятора Владимир Чистюхин, передает корреспондент Frank Media.

«Мы, я очень надеюсь, не слышали о том, что есть какие-то в настоящий момент прямые угрозы [миноритариям ЮГК]. Но, конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно», — сказал Чистюхин.

Кроме того, он напомнил о необходимости обеспечить выполнение всех обязательств по облигационным выпускам компании.

Чистюхин при этом заявил, что государство имеет право и должно защищать свои интересы в случае, если в отношении каких-то компаний были допущены противоправные действия. По его словам, ЦБ никоим образом не оспаривает и не комментирует действия Генпрокуратуры, которая в соответствии со своими полномочиями осуществляет действия по возврату собственности государству.

Утром 3 июля стало известно, что Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства доли «Южуралзолота», принадлежащей мажоритарному акционеру Константину Струкову. На этом фоне котировки акций компании рухнули более чем на 17%. Заседание по иску состоится 8 июля.

Подобная ситуация уже возникала с Соликамским магниевым заводом (СМЗ). В мае 2025 года Арбитражный апелляционный суд в Перми принял решение, что инвесторы, покупавшие акции СМЗ на бирже, остаются их владельцами, и их бумаги не должны изыматься в рамках деприватизации предприятия. Для миноритариев разбирательство началось в августе 2022 года, когда Генпрокуратура впервые заявила требование об изъятии акций у мелких акционеров.