В четырех регионах России снова повысят тариф на электроэнергию

В четырех регионах России собрались поднять тариф на передачу электроэнергии. О возможности дополнительного роста цен сообщает «Коммерсантъ».

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Так, власти рассматривают возможность увеличить тариф на передачу электроэнергии на 15 процентных пунктов сверх июльского повышения для Хакасии, Бурятии, Забайкалья и Красноярского края. По данным газеты, там находятся самые проблемные филиалы «Россети Сибирь».

Повысить плату сверх плана предлагают с 1 августа 2025 года, но только для промышленных потребителей — на обычных россиянах это не скажется. Сейчас «Россети Сибирь» находится под угрозой банкротства. Если инициативу одобрят, прирост годовой выручки оператора достигнет 2,6 миллиарда рублей, но даже этого будет недостаточно для погашения накопившихся долгов компании. Однако пока что не все главы сибирских регионов согласны с такой мерой.

С 1 июля тариф на передачу электроэнергии увеличили на 11,6 процента в 53 регионах. Для бизнеса тариф превысит общероссийский предельный уровень в 45 российских субъектах. Причиной такого роста оказалась необходимость возврата ранее неучтенной выручки и модернизация сетей.