Аксаков раскрыл условие для возврата иностранных компаний

Покинувшие российский рынок западные компании теперь думают о том, как вернуться. Однако процедура будет непростой и тесно увязана с интересами нашей страны. Российские власти будут внимательно следить за тем, чтобы «возвращенцы» не создавали проблемы для отечественных организаций, которые после их ухода начали осваивать рынки и довольно неплохо развиваться. Поэтому будет введен некий переходный период — для того, чтобы наш бизнес мог приспособиться и подготовиться к новому этапу в своем развитии и дальше успешно конкурировать с западными организациями. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что иностранные компании могут вернуться в Россию, но при этом они уже не смогут забрать тот бизнес, который был подхвачен россиянами и успешно развивается. Как пояснил Анатолий Аксаков, желающих вернуться действительно много.

«Но я не буду их называть, они меня об этом просили, — уточнил депутат. — Недавно встречался с большим количеством таких организаций, которые либо продолжают работать у нас в стране, либо собираются вернуться. И разговор был очень откровенным и позитивным. Интерес к теме европейских и американских организаций высокий, многие из них уже предпринимают шаги по возврату на российский рынок и это радует».

По мнению Аксакова, желание ранее сбежавших компаний вернуться в Россию свидетельствует о том, что санкционные решения не сработали. Но возврат будет в интересах нашей страны.