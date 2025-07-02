Депутат Аксаков раскрыл условие для возврата иностранных компаний
Покинувшие российский рынок западные компании теперь думают о том, как вернуться. Однако процедура будет непростой и тесно увязана с интересами нашей страны. Российские власти будут внимательно следить за тем, чтобы «возвращенцы» не создавали проблемы для отечественных организаций, которые после их ухода начали осваивать рынки и довольно неплохо развиваться. Поэтому будет введен некий переходный период — для того, чтобы наш бизнес мог приспособиться и подготовиться к новому этапу в своем развитии и дальше успешно конкурировать с западными организациями. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что иностранные компании могут вернуться в Россию, но при этом они уже не смогут забрать тот бизнес, который был подхвачен россиянами и успешно развивается. Как пояснил Анатолий Аксаков, желающих вернуться действительно много.
«Но я не буду их называть, они меня об этом просили, — уточнил депутат. — Недавно встречался с большим количеством таких организаций, которые либо продолжают работать у нас в стране, либо собираются вернуться. И разговор был очень откровенным и позитивным. Интерес к теме европейских и американских организаций высокий, многие из них уже предпринимают шаги по возврату на российский рынок и это радует».
По мнению Аксакова, желание ранее сбежавших компаний вернуться в Россию свидетельствует о том, что санкционные решения не сработали. Но возврат будет в интересах нашей страны.
«Нам очень выгодно, чтобы в том числе западные компании работали на российском рынке, создавали конкуренцию для российских организаций. Но мы будем внимательно следить за тем, чтобы они не создали проблемы для работы отечественных компаний. Скажем так, чтобы не подмяли под себя наши компании, которые после ухода западных начали осваивать рынки и довольно неплохо развиваться», — отметил глава комитета.