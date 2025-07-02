Захарова назвала фейком информацию о задержании главы группы компании "Лукойл" на Урале

Информация о якобы задержании руководителя производственного объединения группы компании "Лукойл" на Урале Ахмеда Гаджиева не соответствует действительности и является "классическим фейком". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Насколько я понимаю, даже такого филиала у "Лукойла" нет, а не то, чтобы и такой позиции, и назначенного человека, и все остальное. Ну, тоже классический фейк", - отметила она в связи с тем, что соответствующие сообщения появились на азербайджанских медийных ресурсах и были подхвачены некоторыми российскими.