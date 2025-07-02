Президент банка ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России призвал закрывать в стране неэффективные производства, так как они ведут к росту издержек и нехватке рабочих рук. Об этом в среду, 2 июля, сообщил ТАСС.

— У нас есть проблемы. Скажем, угольная отрасль. Давайте, тоже честно скажем, а зачем нам столько угля производить? <…> Да, это социальные издержки, но надо этим заниматься. Если мы не начнем перестраивать экономику, закрывать неэффективные производства, у нас будет и нехватка рабочей силы, у нас будут и издержки расти и так далее, — передает его слова агентство.

Ранее Андрей Костин рекомендовал россиянам отказаться от сложных инвестиционных инструментов и размещать свои сбережения на банковских депозитах. Он отметил, что к концу 2025 года объем депозитов в российских банках, по прогнозам ВТБ, вырастет на 21 процент и составит 65 триллионов рублей. Также ранее банк ВТБ не исключил возможных изменений уровня ставок по вкладам после решения Банка России снизить ключевую ставку до 20 процентов годовых.