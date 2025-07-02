В Германии готовятся к массовым сокращениям сотрудников

В первой половине 2025 года предприятия Германии сообщили о намерении уволить 37,7 тысячи сотрудников. Это стало рекордным показателем с начала пандемии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейского мониторинга реструктуризаций.

В ФРГ третий год подряд наблюдается тенденция к увеличению числа людей, которые могут потерять работу из-за сокращений. Если в первом полугодии 2022 года компании планировали уволить около 9,6 тысячи сотрудников, то к 2025 году это число может достичь 37,7 тысячи человек.

В 2020 году фирмы намеревались сократить беспрецедентное для первого полугодия число работников — 48,1 тысячи человек. В то же время в предыдущие кризисные периоды планы по сокращению персонала были не столь значительными. В разгар мирового финансового кризиса немецкие компании объявили о намерении уволить 40 тысяч сотрудников, а на пике европейского долгового кризиса — 40,8 тысячи человек.

В основном в первой половине 2025 года о намерении сократить штат сотрудников объявили предприятия из сферы промышленности. Двадцать восемь компаний планируют уволить 20 700 работников. Среди них девять компаний являются поставщиками для автомобильной индустрии или производителями автомобилей (например, Porsche и Audi).

Две логистические компании планируют сократить 8,2 тысячи сотрудников, девять торговых организаций — 4,5 тысячи человек, а один банк — 3,3 тысячи. В сфере здравоохранения, электроэнергетики, строительства и медиа будут уволены около тысячи человек.