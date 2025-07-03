Убыточный «КамАЗ» окончательно отказался от выплаты дивидендов

Руководство крупнейшего в России производителя грузовой техники — «КамАЗа» — окончательно отказалось от выплаты дивидендов акционерам за прошлый год. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на фоне значительный убытков, с которыми столкнулся отечественный концерн в 2024-м. Его прибыль за отчетный период по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) сократилась в 28 раз и опустилась до отметки в 731 миллиона рублей. Годом ранее финансовый показатель компании составлял 20,4 миллиарда рублей.

В 2023 году дивиденды «КамАЗа» составили 4,49 рубля на акцию. Совокупные выплаты за тот период достигли 3,3 миллиарда рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 9,5 миллиарда было решено не распределять. Резкое снижение финансовых показателей в 2024-м в компании объяснили в том числе негативным влиянием западных санкций.

Дополнительным препятствием для наращивания прибыли стало резкое снижение продаж грузовой техники на российском рынке. По итогам 2024 года суммарная реализация этого вида транспортных средств в России сократились на 18,8 процента, до 102 007 единиц. При этом лидером по объемам продаж впервые в истории стал китайский производитель Sitrak, а «КамАЗ» занял только вторую строчку. На этом фоне глава российского концерна Сергей Когогин назвал фиксирующиеся на внутреннем рынке грузовиков тенденции не просто «охлаждением», а «заморозкой».