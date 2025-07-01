В России предоставят дополнительные гарантии иностранным инвесторам

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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В России предоставят дополнительные гарантии иностранным инвесторам
© РИА Новости

Указ уточняет условия, при которых иностранные граждане вправе осуществлять инвестиции на территории России без учета контрсанкционных указов 2022 и 2023 годов, утвердивших ограничения для представителей недружественных государств.

Гарантии применяются при покупке или продаже трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при IPO; при использовании им деривативов; при размещении средств на вкладах в банках России.

20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что многие иностранные компании, которые на протяжении длительного времени работали в России, ушли из страны с большими потерями.