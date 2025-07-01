Акции Tesla рухнули

Новый виток конфликта между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом, богатейшим человеком планеты Илоном Маском, привел к тому, что акции автопроизводителя Tesla начали быстро падать. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

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На премаркете бумаги рухнули ниже 300 долларов, теряя за сутки почти шесть процентов. Сессия 30 июня закрылась на уровне 317 долларов. Неделю назад они торговались выше 340 долларов.

Глава Tesla, годом ранее неожиданно для многих ставший главным сторонником Трампа в ходе предвыборной кампании, вновь резко раскритиковал налоговый законопроект Трампа, который сам глава Белого дома называет большим и красивым (One Big Beautiful Bill). По мнению предпринимателя, документ ставит «Америку на быстрый путь к долговому рабству» из-за подъема потолка госдолга.

Он объявил о готовности создать новую политическую партию сразу после того, как скандальный законопроект будет утвержден, потому что США, по его мнению, стали однопартийной страной.

В ответ на этом Трамп в своей социальной сети Truth Social посоветовал Маску вернуться в ЮАР, вновь обвинив его в том, что бизнесмен поставил рекорд по получению субсидий. По его мнению, без поддержки инициатив главы Tesla США сэкономили бы много денег.

По данным СМИ, именно субсидии стали поводом для ссоры. Маск хотел сохранения преференций для электромобилей, которыми пользуется Tesla, и налоговых льгот на возобновляемую энергию. После того как Трамп проигнорировал запросы, бизнесмен, сталкивающийся с обвальным падением продаж электромобилей, начал критиковать законопроект.