В «Мираторге» ответили Азербайджану на луковые кольца

Компания «Мираторг» не обнаружила нарушений требований пищевой безопасности в продукции «Мираторг Запад» после проверки луковых колец. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на собственные лабораторные исследования. Поводом для проверки стало заявление Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана о выявлении патогенных бактерий и уничтожении партии российских луковых колец весом 639 кг.

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«„Мираторг“ не выявил несоответствия нормам пищевой безопасности в луковых кольцах предприятия „Мираторг Запад“», — рассказали представители компании.

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Их слова передает ТАСС.

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана ранее распространило сообщение о том, что партия луковых колец, произведенных в России, была уничтожена. По его данным, в образцах данной продукции были выявлены патогенные микроорганизмы, не соответствующие требованиям национального законодательства.