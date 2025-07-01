В Крыму тарифы на электроэнергию для бизнеса выросли на 16%

Рост тарифов на электроэнергию для юридических лиц с 1 июля в Республике Крым составил 16%, сообщили ТАСС в Государственном комитете по ценам и тарифам региона.

Общероссийский предельный уровень роста тарифа на электроэнергию для юридических лиц - 11,6%. Рост тарифов для населения в Крыму соответствует установленному на федеральном уровне - 12,6%.

"Рост тарифа на передачу электрической энергии, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, с 1 июля 2025 года составит 16%", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что тарифы для населения в Крыму останутся одними из самых доступных среди всех субъектов Южного федерального округа.

Отмечается, что конечная цена на электроэнергию для юридических лиц складывается из четырех составляющих: стоимость производства электроэнергии, которая формируется на рынке электрической энергии и является нерегулируемой; стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям; стоимость инфраструктурных услуг и сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. При этом тарифному регулированию подлежит только стоимость услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям и сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, а стоимость производства электроэнергии на оптовом и розничном рынке электроэнергии формируется на основе договорных отношений. Рост сбытовой надбавки гарантирующего поставщика остается на прежнем уровне.