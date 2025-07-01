Производители российской сельхозтехники задумались о закрытии заводов

Российские предприятия, выпускающие технику для сельского хозяйства, массово сокращают планы по производству и отправляют сотрудников в корпоративные отпуска на фоне обрушения спроса и затоваривания складов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Челябинский завод «Трактор» перешел на неполную рабочую неделю, в «Ростсельмаше» перенесли ежегодный отпуск с сентября на июнь и пересмотрели производственную программу. Источники издания утверждают, что затоваривание на рынке наблюдается и в отношении иностранных товаров, аграрии не покупают технику независимо от страны производства.

По оценкам отраслевой ассоциации «Росспецмаш», продажи в январе-мае сократились на 32,8 процента, до 62,7 миллиарда рублей. Хуже всего дела обстоят в сегменте зерноуборочных комбайнов — минус 61,1 процента в годовом выражении. Сильный рост показали только машины для внесения удобрений.

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов добавил, что продажи импортной техники за тот же период просели на 40 процентов.

Главной причиной падения рынка его участники и эксперты называют высокую ключевую ставку Центробанка, которая делает кредиты недоступными для покупателей, и снижающаяся доходность аграрного бизнеса. При этом июньское снижение ставки на один процентный пункт, до 20 процентов, ситуацию не изменит, уверен Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

Эксперт отмечает, что некоторые предприятия сельхозмашиностроения, по всей видимости, не смогут преодолеть кризис и закроются. Алтынов согласен с таким мнением, но уверен, что банкротства не станут массовыми. Он напомнил, что последние пять-семь лет у предприятий все было хорошо, и если затянуть пояса, то какое-то время потерпеть можно.

По его мнению, в 2025 году рынок упадет примерно на 25 процентов, однако 10-15 лет назад все было хуже.

«То есть не такая, конечно, сейчас надрывная драма», — заключил он, предположив, что господдержка сможет сгладить остроту ситуации.

Представитель производителя дорожно-строительной и специальной техники UMG также считает, что для исправления ситуации необходима реализация льготных программ приобретения сельхозтехники.