Петербургская биржа откроет представительство в Пекине

Петербургская биржа (бывшая СПбМТСБ — FM) может открыть свое представительство в Пекине и рассматривает еще несколько потенциальных площадок в странах БРИКС, сообщил в интервью «РИА Новости» президент биржи Игорь Артемьев.

«В ближайшее время мы планируем открыть представительство в Пекине. Думаем об открытии офисов в различных странах БРИКС. Прежде всего, в Индии», — сказал он.

И напомнил, что сейчас у торговой площадки уже есть офис в китайском городе Циндао.

Площадка, по его словам, стремится наладить глобальную сеть биржевых мостов — трансляцию биржевых стаканов с одной платформы на другую, создавая межбиржевой канал, который может использоваться для экспортно-импортных операций.

В июне семь товарных и фьючерсных бирж из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и России, подписали соглашения о создании Ассоциации товарных бирж.

В конце марта Артемьев на форуме «Биржевой товарный рынок 2025» заявил , что стране необходимы национальные ценовые индикаторы. При этом он считает, что это понятие нужно закрепить в законодательстве и дополнить налоговый кодекс понятиями биржевой и рыночной цены.