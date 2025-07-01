Состояние богатейших россиян снова выросло

Данные «Индекса миллиардеров» от Bloomberg показали, что состояние самых богатых людей России выросло с начала года на 24,586 миллиарда долларов, передает ТАСС.

Показатель учитывает стоимость акций компаний и является одним из способов оценки благосостояния крупных бизнесменов.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, Владимир Потанин, занимающий пост президента компании «Норникель», с начала текущего года увеличил свой доход на 3,83 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 31,7 миллиарда долларов.

Акционер «Металлоинвеста», крупнейшего производителя железной руды в России, Алишер Усманов также продемонстрировал рост своего состояния. За указанный период оно увеличилось на 3,17 миллиарда долларов, достигнув отметки в 16,4 миллиарда долларов.

Больше всего потерял Владимир Лисин, возглавляющий совет директоров НЛМК. Его состояние сократилось на 1,68 миллиарда долларов, до 24,1 миллиарда.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг женщин-миллиардеров, «добившихся успеха самостоятельно». Издание отметило, что за 10 лет в США стало в два раза больше таких женщин, их состояние и влияние растет. Десять лет назад Forbes начал ежегодно составлять список самых успешных женщин Америки. В 2015 году их было 18, сейчас уже 38.