Сбер выплатит акционерам рекордные дивиденды

Акционеры Сбербанка приняли решение о выплате рекордных в истории финансовой организации и рынка России дивидендов. Об этом стало известно по итогам общего собрания акционеров Сбера.

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Участники мероприятия подвели итоги работы Сбера за минувший год, а также утвердили рекомендации наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 млрд рублей — 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. Выплаты будут произведены 18 июля 2025 года.

«Сбер — важный институт развития России. Его финансовое состояние отражает реальную ситуацию в экономике. За 2024 год банк в очередной раз продемонстрировал выдающиеся итоги работы», — отметил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина РФ добавил, что дивиденды от крупнейших отечественных компаний являются важным вкладом в бюджет государства. Рекордный размер дивидендов Сбера позволит увеличить эффективность госрасходов и обеспечить стабильность финансовой системы страны.

Председатель правления Сбера Герман Греф сообщил, что что таких высоких финансовых результатов банк достиг благодаря клиентам, акционерам и эффективности команды. И подчеркнул, что Сбер продолжит технологическое развитие всех направлений работы, что способствует дальнейшему повышению уровня экономического развития России.