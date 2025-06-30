Из-за ChatGPT сократилось число вакансий для людей без опыта

С момента запуска чат-бота ChatGPT в ноябре 2022 года число новых вакансий начального уровня на рынке труда сократилось почти на треть. Это происходит на фоне того, как все больше компаний заявляют о планах использовать искусственный интеллект для сокращения штатов. Об этом сообщает издание The Times.

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Согласно исследованию сайта по поиску работы Adzuna, о котором пишет The Times, количество предложений для стажеров, выпускников и младших специалистов, не требующих диплома, упало на 31,9%. Доля таких вакансий на общем рынке труда сократилась почти на 4% по сравнению с 2022 годом и теперь составляет лишь четверть.

В качестве примера приводится британская телекоммуникационная компания BT, которая в мае 2023 года объявила о планах заменить 10 000 сотрудников искусственным интеллектом к концу десятилетия. Сокращения коснутся прежде всего должностей, связанных с обработкой звонков и диагностикой сетей. Генеральный директор компании Эллисон Киркби также допускает, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может привести к еще большим увольнениям.

Прогнозы экспертов выглядят еще более тревожными. Глава ИИ-стартапа Anthropic Дарио Амодеи предупредил, что в течение ближайших пяти лет технологии искусственного интеллекта могут сократить половину всех офисных должностей начального уровня. По его оценкам, это может повысить уровень безработицы во всем мире на 20%.