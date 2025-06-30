В Сбере назвали число ставших акционерами банка сотрудников

Около 40 тысяч сотрудников (19 процентов) стали акционерами Сбера. Приобретение акций работодателя дает им возможность участвовать в управлении банком, глубже интегрироваться в процессы развития, отметили в Сбере.

Также в Сбере отмечают, что акционерная культура и вовлеченность сотрудников дает положительный эффект и для работодателя – способствует укреплению внутрикорпоративных связей, повышает уровень доверия и ответственности каждого сотрудника за общий результат, стабильность и будущее банка.

«Мы стремимся создать такую атмосферу, при которой каждый сотрудник сможет почувствовать свою роль и личную ответственность перед бизнесом. Это позволяет сформировать мощный внутренний стимул для всех участников процесса и укрепляет доверие внешних акционеров к динамике роста компании. У нас около двух миллионов акционеров, и мы видим большой потенциал в увеличении их числа как за счет внутренних, так и внешних инвесторов. Для команды Сбера один из ключевых приоритетов — повышение акционерной стоимости компании», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Годовое заседание Общего собрания акционеров состоится 30 июня 2025 года. Акционеры рассмотрят вопросы о выплате дивидендов на общую сумму почти 787 миллиардов рублей, утвердят годовой отчет банка, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудиторскую организацию.