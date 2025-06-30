Ozon запустил сервис аренды фургонов

Ozon запустил аренду автомобилей для бизнеса. Сервис «Ozon Напрокат» предлагает машины на срок от одного дня до одного месяца, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

В стоимость 5550 руб. в сутки входят КАСКО и ОСАГО, а также от 120 км пробега в день. Арендовать машину можно на срок от одного дня до одного месяца ИП и юрлицам, зарегистрированным в России.

В Ozon пояснили, что с помощью коммерческих авто предприниматели смогут выполнять заказы перевозки или доставки, например, когда нужно заменить транспорт или поставить дополнительную партию продукции.

Услуга уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Для ее получения нужно зарегистрироваться на сайте «Ozon Напрокат» и оставить заявку, которую одобрят в течение нескольких часов. Забрать автомобиль можно будет в одном из сортировочных центров Ozon.

В прошлом году доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей, выросла до 25%. Около 64% опрошенных используют арендованный автомобиль с туристической целью, 15% — для работы и деловых поездок, 10% — для разнообразия, 8% признались, что берут автомобиль для повышения имиджа.