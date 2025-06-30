Ozon запустил сервис аренды фургонов

Sostav.ru

Ozon запустил аренду автомобилей для бизнеса. Сервис «Ozon Напрокат» предлагает машины на срок от одного дня до одного месяца, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Ozon запустил сервис аренды фургонов
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В стоимость 5550 руб. в сутки входят КАСКО и ОСАГО, а также от 120 км пробега в день. Арендовать машину можно на срок от одного дня до одного месяца ИП и юрлицам, зарегистрированным в России.

В Ozon пояснили, что с помощью коммерческих авто предприниматели смогут выполнять заказы перевозки или доставки, например, когда нужно заменить транспорт или поставить дополнительную партию продукции.

Услуга уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Для ее получения нужно зарегистрироваться на сайте «Ozon Напрокат» и оставить заявку, которую одобрят в течение нескольких часов. Забрать автомобиль можно будет в одном из сортировочных центров Ozon.

В прошлом году доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей, выросла до 25%. Около 64% опрошенных используют арендованный автомобиль с туристической целью, 15% — для работы и деловых поездок, 10% — для разнообразия, 8% признались, что берут автомобиль для повышения имиджа.