Трамп сообщил, что "группа очень богатых людей" готова купить TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что "группа очень богатых людей" готова приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

© AP Photo/ Alex Brandon

"Кстати, у нас есть покупатель TikTok, - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News. - Думаю, что мне, возможно, потребуется одобрение Китая [для сделки]. Думаю, председатель [КНР] Си [Цзиньпин], вероятно, его даст".

Трамп сказал, что будет готов назвать этих покупателей "примерно через две недели". "Это очень-очень богатые люди. Это группа очень богатых людей", - добавил президент, но не привел подробностей.

Трамп 19 июня заявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео на территории США на 90 дней, до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в Соединенных Штатах, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

Трамп ранее говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.

46-й президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов до 19 января этого года. Как сообщали СМИ, вашингтонская администрация пыталась подобрать претендентов на покупку 50% акций TikTok.