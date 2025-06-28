Единственная россиянка попала в рейтинг 50 самых богатых женщин мира

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых женщин мира, добившихся успеха благодаря собственным усилиям, и стала единственной россиянкой в нем, а также одной из самых молодых участниц списка. В представленном на сайте журнала Forbes рейтинге она заняла 18-е место.

"Основательница Wildberries Татьяна Ким вошла в рейтинг 50 самых богатых self-made женщин мира (таких, которые добились успеха и богатства благодаря собственным усилиям), составленный Forbes. Ким с состоянием $4,6 млрд заняла 18-е место, она единственная россиянка в рейтинге", - говорится в сообщении.

На первом месте рейтинга расположилась 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии, чье состояние оценивается в $38,8 млрд. Вместе с мужем она основала судоходную корпорацию Mediterranean Shipping Company (MSC), которая сегодня является крупнейшей в мире с флотом из 900 судов и более чем 136 000 сотрудников.

Вторую строчку заняла американка Дайан Хендрикс ($22,3 млрд) - соосновательница компании ABC Supply, одного из крупнейших поставщиков кровельных и строительных материалов в США.

По данным Forbes, порог входа в рейтинг в 2025 году составил $2,1 млрд. В список вошли 18 женщин из США и 18 из Китая (включая Гонконг). Наиболее представлен - Азиатско-Тихоокеанский регион, откуда родом 24 участницы. 14 женщин в рейтинге работают в сфере технологий, которая названа самым частым путем к финансовому успеху.

Общее состояние участниц списка составляет $276 млрд - в среднем $5,5 млрд на одну женщину. При этом суммарное состояние 50 самых богатых self-made мужчин оценивается в $3,8 трлн, что почти в 14 раз больше. По данным Forbes, женщины составляют лишь 3,5% от общего числа миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, однако этот показатель вырос примерно на 50% с 2017 года.