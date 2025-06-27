Путин призвал подготовиться к возвращению американского бизнеса

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Представители американского бизнеса дают понять, что хотели бы снова выйти на российский рынок. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его процитировало РИА Новости.

Путин призвал подготовиться к возвращению американского бизнеса
© РИА Новости

По его словам, бизнес Соединенных Штатов заинтересован в сотрудничестве с Россией и хотел бы вернуться.

«Мы будем это только приветствовать, все это нужно как следует подготовить», — заметил по этому поводу Путин.

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Ранее президент распорядился, чтобы правительство рассмотрело идеи представителей российского бизнеса о том, какими они видят условия возвращения иностранных компаний в Россию.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что зарубежные компании начали предварительно изучать возможности возвращения в Россию. Однако вице-премьер Денис Мантуров считает, что перед возвращением международным компаниям необходимо будет добиться отмены санкций.

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