«Чемпионат» признан медиалидером года

Основанием для награды послужил вклад СМИ в популяризацию спорта.

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25 июня 2025 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия». Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) одержал победу в номинации «Медиалидер года».

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Нашему СМИ в этом году исполнилось 20 лет и, безусловно, особенно приятно получить награду в юбилейный год. Команда “Чемпионата” проживает каждую минуту вместе с нашими спортсменами и всеми, кто не представляют свою жизнь без спорта».

Среди других лауреатов премии: «ХИКА», Банк ВТБ, Единый ЦУПИС, XFIT, круизная компания «ВодоходЪ», BIBLIOGLOBUS.RU, РЖД и другие. Каждый победитель оказал уникальное влияние на развитие спортивной экосистемы — от создания инновационной инфраструктуры и внедрения цифровых технологий до реализации социальных инициатив и продвижения новых спортивных форматов.

Премия «Спорт и Россия» — площадка для диалога между бизнесом, государством и обществом, направленная на устойчивый рост и развитие спортивной индустрии России, которая ежегодно отмечает ключевых представителей отрасли.