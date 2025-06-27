МФО «Займер» приобрела банк «Евроальянс»

МФО, основанная в Иванове в 1992 году, приобрела банк за 490 млн рублей, при этом собственные средства банка составляют 449 млн.

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– Эта сделка знаменует выход нашей компании на рынок банковских услуг, – заявил генеральный директор «Займера» Роман Макаров.

По его словам, было выбрано наиболее оптимальное предложение, и теперь МФО намерена предоставлять услуги как частным лицам, так и корпоративным клиентам.

В интервью агентству ТАСС топ-менеджер отметил, что ребрендинг «Евроальянса» в ближайшее время не планируется, а приоритетной задачей является технологическая модернизация банка.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российский рынок микрокредитования пополнился рекордным количеством новых заемщиков: 6,4 млн граждан впервые обратились за микрозаймами, а общее число уникальных клиентов МФО достигло 14,8 млн.

Кстати, поясняли, что такое микрозаймы.