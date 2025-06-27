Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров

Дефицит квалифицированных кадров стал наиболее острой проблемой для двух третей российских компаний и экономики в целом, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию рынка труда и реализации нацпроекта "Кадры".

"Кадровый дефицит на фоне исторического минимума уровня безработицы, - это не более 2,5% по методике Международной организации труда, - привел к тому, что кадровый дефицит стал лидирующей проблемой и для бизнеса, и для экономики в целом. Две трети компаний ставят на первое место именно дефицит кадров, причем разного уровня квалификации: и инженерного уровня, и рабочих квалифицированных", - сказал Шохин.

По его словам, кадровая проблема должна решаться планомерно, в том числе и с помощью соответствующего национального проекта.

"Национальный проект только полгода реализуется и трудно подводить итоги. Но если говорить об ожиданиях бизнеса, то безусловно мы исходили из того, что прежде всего он будет направлен как раз на повышение уровня обеспеченности компаний квалифицированными работниками, в том числе и за счет обучения граждан с учетом потребностей работодателей, формирования гибкой и эффективной системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации", - сказал глава РСПП.

По его словам, при этом надо исходить не только из текущих потребностей в кадрах российских компаний, но и прогнозировать перспективные потребности.

"Сегодня рынок труда формируется под воздействием многих ключевых факторов, и демография не единственный фактор ситуации в экономике. В частности, речь идет и о новых технологиях, искусственном интеллекте, диверсификации форм занятости, миграционных потоках", - добавил он.

Шохин напомнил, что РСПП по поручению президента России Владимира Путина ежегодно проводит вручение национальных премий лидерам ответственного бизнеса.