Российские перевозчики пожаловались на захват рынка китайцами

Китайские грузоперевозчики увеличивают свое присутствие на российском рынке и пытаются захватить его, используя неравные условия. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал президент ассоциации «АвтоГрузЭкс», председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов.

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По его словам, за последние полгода на российские дороги вышли десятки новых игроков из КНР. Они уже забрали себе большую часть заказов по международным перевозкам между двумя странами, и разрыв, скорее всего, продолжит расти.

Компании из Китая имеют возможность предлагать клиентам ставки на 30-35 процентов ниже, чем могут себе позволить российские перевозчики. Дело в том, что ставки лизинга для них составляют 3-5 процента против 20-21 процента в России, да и стоимость тягача в Китае на 20-25 процентов ниже.

Помимо этого, объяснил Филатов, иностранные перевозчики зачастую не оплачивают штрафы за нарушение ПДД, не переводят средства в систему «Платон» и игнорируют весогабаритный контроль. Чаще всего на нарушение идут именно китайские компании, особенно те, что работают неофициально. Законодательство в теории запрещает выезд нарушителя из России, но перед этим ему необходимо передать официальное уведомление, а оно до адресата не доходит.

Глава «АвтоГрузЭкса» предложил повысить прослеживаемость работы на российском рынке иностранных компаний, для чего необходимо ускорить создание единой платформы обмена данными и контроля перевозок. Также он назвал важным унифицировать ответственность за нарушения, чтобы условия были равными для всех участников рынка.

Отдельно Филатов считает важным обеспечить российским перевозчикам доступ к экспортным контрактам через господдержку. В противном случае отрасль не сможет сохранить конкурентоспособность.

Месяц назад он отмечал, что спрос на транспортно-логистические услуги в России продолжает снижаться, в том числе в сегменте грузоперевозок. К завершению первого полугодия он рухнул на 30 процентов. В том числе спрос на доставку из Китая в первом квартале упал на 16 процентов, а из Турции — на 18 процентов.