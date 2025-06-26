Портал «Рамблер» получил премию «Приоритет: Цифра 2025»

Медиахолдинг Rambler&Co стал лауреатом национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра 2025». Награду вручили «Рамблеру» за создание высокотехнологичного LMM-портала в номинации «Цифровое СМИ» на официальной церемонии, которая состоялась 25 июня 2025 года в Общественной палате РФ.

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Трансформация портала «Рамблер» произошла в конце прошлого года. Он объединяет в себе новостной агрегатор, развлекательные и тематические медиа, полезные для жизни мини-сервисы и почту, и всё это – с применением искусственного интеллекта. Пользователям доступен блок «Картина дня» с самыми важными событиями и контекстными подсказками, который ИИ собирает в режиме реального времени, а также предлагает полезный контент и релевантные встроенные сервисы, которые облегчают решение повседневных задач.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Эта победа для портала “Рамблер” означает гораздо больше, чем просто признание его технологичности. Она перекликается с нашей ключевой миссией: помочь разобраться в потоке информации, который обрушивается на современного активного человека, придать информации прикладное значение, благодаря мини-сервисам для жизни. От лица нашей команды хочу поблагодарить жюри премии за высокую оценку, мы видим в этой награде стимул для дальнейшего технологического развития, чтобы быть рядом с миллионами россиян, которые выбирают нас».

«Приоритет: Цифра 2025» — премия, которая содействует активному продвижению передовых информационных технологий и эффективных цифровых проектов российских компаний, повышению авторитета российских разработчиков программного обеспечения, увеличению спроса на отечественные ИТ-продукты, привлечению дополнительных инвестиций для цифровой трансформации.