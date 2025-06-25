Генеральным директором девелопера «Неометрия» назначена Надежда Барачина

Новым генеральным директором девелопера «Неометрия» стала Надежда Барачина, подтвердили «Движение.ру» в пресс-службе компании. Она в настоящее время совмещает должность с постом председателя правления и гендиректора инвестиционного холдинга Alias Group, основным активом которого является «Неометрия».

Надежда Барачина возглавляла компанию-застройщика с 2018 по 2022 год. Предыдущий генеральный директор Артем Бортневский, который в прошлом занимал пост первого вице-президента ПАО «Инград», компанию покинул. С ним не продлен контракт.

Ранее Движение.ру рассказывало, что Alias Group вложит 180 млрд рублей в строительство многофункционального жилого комплекса в средиземноморском стиле в Балаклавском муниципальном округе Севастополя рядом с Сапун-горой. Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ между основателем компании Борисом Юнановым и губернатором города Михаилом Развожаевым.